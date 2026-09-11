Mainz (ots) -
ZDF-Programmänderung
Woche 38/26
Fr., 18.9.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Für ein anderes Israel - Visionen aus einem zerrissenen Land
Woche 40/26
Do., 1.10.
20.15 ZDFsportstudio live
UEFA Nations League
Deutschland - Serbien
Gruppenphase, 3. Spieltag
. . .
Bitte Ergänzungen beachten:
Anschließend Zusammenfassungen weiterer Spiele:
Griechenland - Niederlande
Dänemark - Portugal
Wales - Norwegen
Irland - Österreich
Israel - Kosovo
Aserbaidschan - Liechtenstein
Malta - Gibraltar
Woche 42/26
So., 11.10.
9.03 37°Leben
Bitte korrekte Schreibweise beachten:
Knapp bei Kasse: Selbstständig am Limit
Fr., 16.10.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
2.35 Terra X (HD/AD/ UT)
Nikola Tesla - Magier der Elektrizität
Film von Martin Becker
(Erstsendung 7.7.2024)
("Terra X: Spione im Tierreich" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6350092
ZDF-Programmänderung
Woche 38/26
Fr., 18.9.
23.30 aspekte
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Für ein anderes Israel - Visionen aus einem zerrissenen Land
Woche 40/26
Do., 1.10.
20.15 ZDFsportstudio live
UEFA Nations League
Deutschland - Serbien
Gruppenphase, 3. Spieltag
. . .
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Griechenland - Niederlande
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Nikola Tesla - Magier der Elektrizität
Film von Martin Becker
(Erstsendung 7.7.2024)
("Terra X: Spione im Tierreich" entfällt.)
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