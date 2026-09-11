Wiesbaden (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 14.09.2026
- (Nr. N063) Bevölkerung mit Zahlungsrückständen bei Versorgungsbetrieben sowie Preisentwicklung von Wohnungsnebenkosten und Haushaltsenergie, Jahr 2025
Dienstag, 15.09.2026
- (Nr. 326) Großhandelspreise, August 2026
- (Nr. 38) Zahl der Woche: Anteil der Kinder an der Bevölkerung in Ländern, Bund und EU, Jahr 2025
Mittwoch, 16.09.2026
- (Nr. N064) Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik: Auszubildende, Erwerbstätige, Preise, Betriebe und Umsatz, Jahr 2025
Donnerstag, 17.09.2026
- (Nr. 327) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Juli 2026
- (Nr. N065) Nach Ende des Pressebriefings, ca. 11 Uhr: Familien im demografischen Wandel - wie sich Alterung und Zuwanderung auswirken, Jahre 1996 bis 2025
Freitag, 18.09.2026
- (Nr. 328) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, August 2026
- (Nr. 329) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 2. Quartal 2026
- (Nr. 330) Baugenehmigungen, Juli 2026
- (Nr. 331) Umsatz im Gastgewerbe, Juli 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6350086
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Dienstag, 15.09.2026
- (Nr. 326) Großhandelspreise, August 2026
- (Nr. 38) Zahl der Woche: Anteil der Kinder an der Bevölkerung in Ländern, Bund und EU, Jahr 2025
Mittwoch, 16.09.2026
- (Nr. N064) Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik: Auszubildende, Erwerbstätige, Preise, Betriebe und Umsatz, Jahr 2025
Donnerstag, 17.09.2026
- (Nr. 327) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Juli 2026
- (Nr. N065) Nach Ende des Pressebriefings, ca. 11 Uhr: Familien im demografischen Wandel - wie sich Alterung und Zuwanderung auswirken, Jahre 1996 bis 2025
Freitag, 18.09.2026
- (Nr. 328) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, August 2026
- (Nr. 329) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 2. Quartal 2026
- (Nr. 330) Baugenehmigungen, Juli 2026
- (Nr. 331) Umsatz im Gastgewerbe, Juli 2026
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