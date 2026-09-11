Hamburg (ots) -Am 3. Oktober 2026 trifft Calum Scott auf das 60-köpfige Lufthansa Orchester und Fans weltweit können live dabei sein. Das ausverkaufte Charity-Konzert wird ab 20 Uhr kostenfrei auf YouTube und TikTok auf den Kanälen von Channel Aid übertragen. Jeder Stream unterstützt dabei den guten Zweck.Ein ausverkauftes Haus in Hamburg und eine 126-Jahre alte Bühne für die ganze Welt: Nachdem die Channel Aid Show mit Calum Scott innerhalb weniger Minuten ausverkauft war, bringt Channel Aid das Konzerterlebnis jetzt zu den Fans rund um den Globus. Am 3. Oktober ab 20 Uhr wird die komplette Show weltweit und kostenfrei auf YouTube und TikTok live übertragen.Im Mittelpunkt des Abends steht eine musikalische Begegnung, die es so nur einmal geben wird: Der britische Sänger und Songwriter Calum Scott tritt gemeinsam mit dem 60-köpfigen Lufthansa Orchester unter der Leitung des international renommierten Dirigenten Kristjan Järvi auf.Für die Show werden Calum Scotts Songs eigens für Orchester arrangiert und neu inszeniert. Welthits wie "Dancing On My Own" und "You Are The Reason" treffen damit auf den Klang eines großen Orchesters und erhalten für diesen Abend eine völlig neue musikalische Dimension.AUS EINEM AUSVERKAUFTEN KONZERT WIRD EIN GLOBALES LIVE-EVENTMit dem weltweiten Livestream erweitert Channel Aid die Bühne weit über den Konzertsaal hinaus. Fans können die Show unabhängig von ihrem Standort kostenfrei verfolgen und werden gleichzeitig Teil des Charity-Gedankens hinter Channel Aid.Denn hier wird digitale Aufmerksamkeit zu sozialem Engagement: Einnahmen, die über Streams, Views und digitale Interaktionen rund um die Inhalte von Channel Aid entstehen, fließen in soziale Projekte. Für die Community selbst bleibt die Teilnahme kostenfrei.So kann bereits das Anschauen, Teilen und Interagieren mit den Inhalten dazu beitragen, zusätzliche Mittel für den guten Zweck zu generieren.Ein Konzert. Eine weltweite Community. Und jeder Stream zählt.Auch produktionstechnisch soll das digitale Publikum so nah wie möglich an das Live-Erlebnis herangebracht werden. In Partnerschaft mit ARRI wird die Show hochwertig produziert und für die weltweite Übertragung inszeniert. Auf YouTube wird das Konzert in hoher Streaming-Qualität zu erleben sein.Damit verbindet Channel Aid an diesem Abend drei Welten: die Intimität einer exklusiven One-Night-Only-Show, die Reichweite eines internationalen Livestreams und die Möglichkeit, digitale Aufmerksamkeit für einen sozialen Zweck einzusetzen.Der Live-Stream-Link auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MlabwtuTproÜber Channel Aid:Channel Aid gehört zu den exklusivsten Musik-Formaten in Europa. Channel Aid verbindet außergewöhnliches Live-Entertainment mit digitalem Fundraising. Gemeinsam mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern entstehen exklusive Konzerterlebnisse mit One-Night-Only-Charakter, deren Wirkung weit über den jeweiligen Veranstaltungsort hinausreicht.Das Besondere: Channel Aid setzt nicht ausschließlich auf klassische Spenden-Mechanismen. Digitale Reichweite wird selbst zum Bestandteil des Fundraisings. Erlöse, die durch Streams, Views und Interaktionen mit den Inhalten auf Plattformen wie YouTube, TikTok, Spotify oder Amazon Music entstehen, fließen in unterstützte soziale Projekte.Damit kann die Community Channel Aid unterstützen, ohne selbst für einen Stream, View oder Like bezahlen zu müssenPressekontakt:S-T-PR. COM LTD - Stephanie Taranu - 1st Floor Cromwell House - London - WC1V 6HZE-Mail: hello@s-t-pr.comOriginal-Content von: Channel Aid, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127363/6350083