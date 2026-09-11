United Internet hat umfassende Transformationsprogramme für seine Tochtergesellschaften 1&1, Versatel und IONOS angekündigt. Die Umstrukturierung zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und zukünftiges Wachstum zu finanzieren, was zu etwa 800 Stellenabbau und einmaligen Kosten von 95 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2026 führen wird. Nach vollständiger Umsetzung erwartet das Management jährliche Einsparungen von etwa 55 Millionen Euro. Allerdings werden die meisten dieser Mittel in KI und die Modernisierung des Netzwerks reinvestiert, sodass der kurzfristige Anstieg der Rentabilität begrenzt bleibt. Das Unternehmen bestätigte seine operative Prognose für das Geschäftsjahr 2026, einschließlich eines EBITDA von ungefähr 1,45 Milliarden Euro. Wir bewerten diese Effizienzmaßnahmen positiv für den mittelfristigen Zeitraum, obwohl die kurzfristige Umsetzung entscheidend bleibt. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 30,00 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/united-internet-ag
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