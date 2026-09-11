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Dow Jones News
11.09.2026 10:45 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet vor US-Preisdaten am Nachmittag

DJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet vor US-Preisdaten am Nachmittag

DOW JONES--Die europäische Börsen sind am Freitag mit kleinen Aufschlägen in den Handel gestartet. Der Ölpreis und die Renditen kommen von den jüngsten Hochständen etwas zurück, das Umfeld bleibt aber schwierig. Brent geht bei rund 106 Dollar das Fass um und 10-jährige Treasurys kratzen mit 4,95 Prozent weiter an der 5-Prozenthürde. Mit der Einnahme der Stadt Mokka durch Huthi-Truppen droht der weltweiten Energieversorgung ein weiterer Schlag, besteht damit doch die Gefahr, dass die vom Iran unterstützten Rebellen schon bald die Kontrolle über Bab el-Mandeb übernehmen, die nach Hormus zweite Meerenge für den internationalen Öltransport.

Für den DAX geht es 0,2 Prozent auf 25.408 Punkte nach oben, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,3 Prozent. Am Devisenmarkt ist es ruhig, der Euro handelt etwas niedriger bei 1,1603 Dollar. Die Schlagzeilen vom Persischen Golf treiben das Inflationsgespenst weiter an. Die EZB-Sitzung am Vortag wird an den Märkten eher falkenhaft aufgenommen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprach erstmalig davon, dass die Inflation über einen "ausgedehnten Zeitraum" über dem Ziel von 2 Prozent liegen werde. Während die meisten Ökonomen davon ausgehen, dass die Währungshüter im Dezember die Leitzinsen erneut anheben werden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf Kreise, dass selbst ein Zinsschritt bereits im Oktober grundsätzlich nicht ausgeschlossen werde.

Begründet wird die Börsenresilienz primär durch hohe Unternehmensgewinne. Die Unternehmensergebnisse für das zweite Quartal liegen laut LFDE außerhalb der Energiebranche um 11 Prozent über dem Vorjahresniveau und damit deutlich über den Erwartungen. Auch unter den Analysten habe sich neuer Optimismus eingestellt, da die Unternehmensziele so stark angehoben worden seien wie seit Ende 2022 nicht mehr.

Den Höhepunkt des Tages liefert die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Da es der letzte wichtige Datensatz vor der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche ist und sich die Fed unter ihrem Chairman Kevin Warsh von der Forward Guidance verabschiedet hat, kommt der Entscheidung aus Marktsicht besondere Bedeutung zu. Derzeit wird mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 70 Prozent eine Zinserhöhung durch die Fed eingepreist. Mit Blick auf die nun anstehenden Preisdaten wird erwartet, dass diese im August um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen sind.

Besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen von Oracle setzen keinen positiven Impuls in der SAP-Aktie (-1,8%). Die Umsätze im wichtigen Cloud-Geschäft stiegen um 121 Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar und schlugen damit die Erwartungen. Für das Oracle-Papier ging es nachbörslich in den USA mehr als 4 Prozent nach oben, allerdings hatte die Aktie im regulären Geschäft mehr als 5 Prozent verloren. Die Begeisterung der Anleger hält sich also in Grenzen.

Flatexdegiro verlieren im frühen Handel 6 Prozent nach überraschenden Wechseln im Aufsichtsrat. Der Vorsitzende Hans-Hermann Lotter legte den Vorsitz des Kontrollgremiums am Donnerstag mit sofortiger Wirkung nieder. Bis spätestens 10. Oktober werden Lotter und mit ihm auch Martina Pfeifer aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Hintergrund seien unterschiedliche Auffassungen über wesentliche Fragen der zukünftigen strategischen Ausrichtung und Positionierung des Unternehmens. Das kommt an der Börse nicht gut an. 

=== 
Index          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.288,46  +0,3   19,49    6.268,97      8,6 
Stoxx-50        5.316,09  +0,3   15,86    5.300,23      8,1 
DAX          25.407,90  +0,2   46,75    25.361,15      3,7 
MDAX          31.550,94  -0,1   -45,48    27.039,42      3,0 
TecDAX         3.925,09  -0,4   -15,62    3.091,28      8,3 
SDAX          18.387,97  -0,2   -26,82    13.062,07      7,1 
FTSE          10.622,38  +0,1   13,46    10.608,92      7,0 
CAC           8.145,33  +0,4   28,57    8.116,76      -0,1 
SMI          13.787,78  +0,4   47,68    13.740,10      3,9 
ATX           6.880,27  +0,2   10,46    6.869,81      29,2 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:57 Uhr 
EUR/USD          1,1603  -0,1  -0,0007     1,1610     1,1627 
EUR/JPY          179,02  -0,2  -0,2800      179,3    179,1300 
EUR/CHF          0,9442  +0,1   0,0007     0,9435     0,9431 
EUR/GBP          0,8586  -0,1  -0,0007     0,8593     0,8591 
USD/JPY          154,28  -0,1  -0,1400     154,42    154,0400 
GBP/USD          1,3511  +0,0   0,0003     1,3508     1,3530 
USD/CNY          6,7099  +0,1   0,0038     6,7061     6,7061 
USD/CNH          6,7099  -0,1  -0,0046     6,7145     6,7128 
AUS/USD          0,7168  +0,2   0,0014     0,7154     0,7168 
Bitcoin/USD      77.153,50  -0,1  -110,65    77.264,15   77.168,97 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         101,00  -1,4   -1,48     102,48 
Brent/ICE         105,61  -1,9   -2,02     107,63 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.346,89  +0,7   31,20    4.315,69 
Silber           63,93  +0,6    0,39      63,55 
Platin         1.800,87  +1,4   24,19    1.776,68 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

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September 11, 2026 04:12 ET (08:12 GMT)

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