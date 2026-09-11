Kaum einer kennt sie, dabei gibt es sie schon seit vielen Jahren: eine Tastenkombination in Windows, die auf direktem Weg Linkedin öffnet. Die Suche nach den Hintergründen führt zu einer besonderen Taste von Microsoft. Windows enthält über 200 Tastenkombinationen, genannt Shortcuts. Die meisten davon sind gut dokumentiert und werden von Microsoft an irgendeiner Stelle in ihrem Sinn und Zweck erklärt. Nicht so die nahezu unbekannte Tastenkombination ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n