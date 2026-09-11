Rueda (ots) -Es ist noch dunkel im spanischen Weinbaugebiet Rueda. Doch die ersten Lesemaschinen sind bereits in den frühen Morgenstunden in den Weinbergen unterwegs, rund sieben Tage früher als üblich. Der Grund dafür: Die Sorte Sauvignon Blanc ist wegen der warmen und trockenen Witterungsbedingungen der letzten Wochen schon reif für die Ernte. Da sie einen kürzeren vegetativen Zyklus hat als andere Rebsorten, haben die Winzerinnen und Winzer der Region ein genaues Auge auf sie. Ihr Reifegrad bestimmt das Startsignal zur Ernte. Erst danach folgen andere Sorten wie die Verdejo-Traube. Die autochthone Rebsorte gilt als das weltweite Aushängeschild der Herkunftsbezeichnung der D.O. Rueda.Start der Weinlese unter positiven VoraussetzungenHitzewellen zu Beginn der Anbausaison 2026 hatten die Reifung der Trauben zunächst zeitweise gebremst. Durch die zuletzt größeren Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht konnte der Reifeprozess jedoch wieder voranschreiten. Gleichzeitig sorgten das Ausbleiben von Sommerregen und die geringe Luftfeuchtigkeit für einen niedrigen Krankheitsdruck. Die Weinberge befinden sich daher in einem ausgezeichneten Gesundheitszustand und die Trauben entwickeln sich sehr gut.Jetzt gilt es, jede Parzelle zum optimalen Reifezeitpunkt zu lesen, um das gesamte aromatische Potenzial sowie die Frische und den Charakter zu bewahren, die die Weine der D.O. Rueda auszeichnen. Wie schnell die Ernte letztlich voranschreiten wird, hängt maßgeblich von der Temperaturentwicklung in den kommenden Wochen ab. "Jede Weinlese ist anders, doch das Ziel ist immer dasselbe: Jede Traube genau zum richtigen Zeitpunkt zu lesen, damit unsere Weine ihr volles Potenzial entfalten können. Qualität entsteht im Weinberg und beginnt lange bevor die Trauben in der Kellerei ankommen", sagt Carlos Yllera, Präsident des Kontrollrats.Für die knapp 1.500 Winzerinnen und Winzer der Region beginnt nun eine entscheidende Phase. Rund 140 Millionen Kilogramm Trauben werden für die diesjährige Ernte erwartet. Nun richtet sich der Blick auf die kommenden Wochen und darauf, wie sich Erntemenge und Qualität des neuen Jahrgangs entwickeln.Technische Unterstützung für optimale QualitätDie D.O. Rueda verfügt über 37 Wetterstationen, die über das gesamte Anbaugebiet verteilt sind. Sie ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung der Entwicklung der Weinberge und der Wetterbedingungen. Die gewonnenen Daten unterstützen das technische Team, die Winzerinnen und Winzer sowie die Kellereien während der gesamten Weinlese in ihren Entscheidungen. Um die hohe Qualität Jahr für Jahr zu sichern, wird die Lese engmaschig begleitet. Das technische Team des Kontrollrats begutachtet unter anderem Reifeparameter, Gesundheitszustand der Reben, Rückverfolgbarkeit, Herkunft der Trauben und die Einhaltung der festgelegten Erträge. So soll sichergestellt werden, dass nur Trauben verarbeitet werden, die den Qualitätsanforderungen für Weine mit geschützter Herkunftsbezeichnung D.O. Rueda entsprechen.Warum wird Wein nachts geerntet?Der Großteil der Weinlese wird nachts und in den frühen Morgenstunden maschinell durchgeführt. Die niedrigeren Temperaturen sorgen dafür, dass die Trauben in bestmöglichem Zustand in der Kellerei ankommen. Gleichzeitig wird das Risiko einer Oxidation verringert, der Erhalt der Aromastoffe unterstützt und eine schonendere Vinifizierung ermöglicht, bei der die sortentypischen Eigenschaften besser bewahrt werden. Auch der Energieverbrauch kann durch die Nachtlese reduziert werden.Verdejo: das Herzstück der D.O. RuedaIm Mittelpunkt der Weinlese steht die Verdejo-Traube. Die autochthone Rebsorte wird seit mehr als tausend Jahren angebaut und ist das Markenzeichen der D.O. Rueda. Mit mehr als 86 Prozent der eingetragenen Rebfläche prägt sie die 20.000 Hektar große Weinlandschaft der Region wie keine andere Sorte. Auch bei der Ernte 2026 wird die Traube voraussichtlich die Produktion dominieren und rund 98 Prozent der Gesamtmenge ausmachen.Das in einer Hügellandschaft eingebettete Weingebiet profitiert vom kontinentalen Klima und kieshaltigen Böden - Bedingungen, die gemeinsam mit der Sorte den charakteristischen Stil der Weißweine prägen: aromatische Intensität und Frische und ein Geschmack mit Noten von Buschlandkräutern, fruchtigen Nuancen und einer ausgeprägten Säure.ÜBER DIE D.O. RUEDADie D.O. Rueda wurde 1980 gegründet und war die erste anerkannte Herkunftsbezeichnung in Kastilien und León. Das Anbaugebiet umfasst 74 Gemeinden in den Provinzen Valladolid, Segovia und Ávila. Die D.O. Rueda ist auf die Herstellung von Weißweinen spezialisiert und verfügt über natürliche Voraussetzungen, die den Weinbau in der Region prägen.Pressekontakt:Philip Hofmannlehof GmbHT: +4989264878030philip@lehof.deOriginal-Content von: D.O. Rueda, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177226/6350104