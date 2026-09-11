Linz (www.anleihencheck.de) - Die polnische Nationalbank (NBP) hat den Leitzins wie erwartet bei 3,75% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Wirtschaft zeige sich robust und wachse weiterhin stabil - getragen von einer starken Investitionstätigkeit -, während sich die Lohnentwicklung und das Konsumwachstum abschwächen würden. Der Inflationsdruck bleibe aufgrund gestiegener Öl- und Kraftstoffpreise hoch und die Teuerung sei dementsprechend im August auf 3,4% angestiegen. Außerhalb des Energiesektors bleibe der Preisdruck hingegen moderat. Erst im Juli hbe sich NBP-Präsident Glapinski "taubenhaft" geäußert und mögliche Zinssenkungen für diesen Herbst ins Spiel gebracht. Da die Inflation mittlerweile nur noch knapp unter der Obergrenze des Zielkorridors von 3,5% liege und die geopolitische Situation äußerst fragil bleibe, dürften Zinssenkungen bis Ende des Jahres wohl kein Thema mehr sein. Stabile Leitzinsen sollten den Zloty (PLN) stützen und die seit Juni anhaltende Abwertung zumindest vorerst stoppen. PLN-Käufer sollten ihren Bedarf daher auf dem aktuellen EUR/PLN-Niveau um 4,3250 absichern. (11.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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