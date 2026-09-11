Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Hohe Energiepreise sowie Inflations- und Zinssorgen haben auch gestern für Bewegung gesorgt, so die Analysten der Helaba.Zwar sei die EZB-Zinserhöhung zu erwarten gewesen, dennoch habe die Zinsfantasie nochmals Fahrt aufgenommen. Bis zum Jahresende werde fest mit einem weiteren Schritt gerechnet, im ersten Quartals 2027 sei eine zusätzliche Erhöhung um 25 Basispunkte vollständig eingepreist. In den USA seien die Zinserwartungen ebenfalls gestiegen und per Oktober sei ein Schritt nun vollständig eskomptiert. Heute richte sich der Fokus auf die dortigen Inflationsdaten, die durchaus das Potenzial hätten, die Erwartungen im Hinblick auf die in der nächsten Woche anstehende FOMC-Sitzung zu beeinflussen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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