Unterhaching (ots) -In diesem Jahr hat der Tag der Zahngesundheit am 25. September besonders viel Biss. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich die Kaufähigkeit möglichst lange erhalten lässt und wie zuckerfreier Kaugummi im Arbeitsalltag die Mundgesundheit unterstützen kann.Beim Muskeltraining denken die meisten von uns an Bauch, Beine, Po. Kaum jemand denkt an den Kiefer. Dabei zählen die Kaumuskeln zu den stärksten des Körpers und sollten täglich trainiert werden. Ein starkes, intaktes Gebiss ist wichtig für die körperliche und mentale Gesundheit. Genau darauf lenkt der Tag der Zahngesundheit in diesem Jahr den Blick. Unter dem Motto "Gesund beginnt im Mund - Kau dich fit!" geht es darum, den Biss stark und die Kaufähigkeit lange zu erhalten.Eine wichtige Rolle spielt die Ernährung. Knackiges Obst, rohes Gemüse wie Möhren und Kohlrabi, Nüsse und Kerne sowie Vollkornprodukte und festeres Fleisch fordern Zähne und Kiefer heraus und sind das ideale Fitnessprogramm. Was stattdessen in den Mund wandert, hat oft nicht viel Biss. Wenn wir kaum noch kräftig kauen, fehlt Zähnen und Kiefer die natürliche Belastung. Dazu kommt: Speziell kohlenhydrathaltige Lebensmittel und Snacks bilden Säuren im Mund, die den Zahnschmelz angreifen und Karies begünstigen.Zahngesundheit, die in den Arbeitsalltag passtNach dem Mittagessen schnell die Zähne putzen? Im Büro oder unterwegs ist das wohl eher die Ausnahme. Aber es gibt sie: Zahngesunde Vorsorge, die effektiv und zugleich alltagstauglich ist. In einem Pilotprojekt[1] hat die Universität Witten/Herdecke unter Leitung von Prof. Stefan Zimmer untersucht, wie sich gesunde Routinen ganz einfach in den Alltag integrieren lassen. Sie wirken am besten dort, wo die meisten Menschen tagsüber sind: am Arbeitsplatz."Ein perfektes Beispiel für praktische Zahnprophylaxe ist, wenn am Arbeitsplatz zuckerfreie Kaugummis zur Verfügung gestellt werden. Kaugummikauen ist einfach, schmeckt den meisten und ist leitliniengerecht", sagt Prof. Stefan Zimmer, Dekan der Fakultät für Gesundheit. Sein Pilotprojekt bestätigt das Potenzial von Prävention im Berufsalltag: "Im Studienverlauf zeigten sich weniger Zahnfleischbluten und Zahnbeläge und die Tiefe der Zahnfleischtaschen verbesserte sich."Wie Kaugummikauen die Zahngesundheit fördertBei zuckerfreiem Kaugummi kommt es vor allem aufs Kauen an: Es regt den Speichelfluss an, Geschmack und Aromen verstärken diesen Effekt zusätzlich. Deshalb darf ein zuckerfreier Kaugummi auch aus zahnmedizinischer Sicht ruhig gut schmecken - schließlich soll man ihn möglichst lange kauen, idealerweise zehn bis 20 Minuten.Nach dem Essen oder Trinken hilft der Speichel, Säuren zu neutralisieren, verbliebene Nahrungsreste aus dem Mund zu spülen und die Remineralisierung des Zahnschmelzes zu unterstützen. In der Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung (DGZ)[2] ist das Kauen von zuckerfreiem Kaugummi als eine von drei täglichen Maßnahmen zur Kariesprophylaxe genannt - ergänzend zum zweimal täglichen Zähneputzen und einem möglichst geringen Zuckerkonsum. Zuckerhaltige Lebensmittel oder Getränke sollten bewusst und in Maßen konsumiert werden, möglichst nicht über den Tag verteilt, sondern bevorzugt während oder nach den Hauptmahlzeiten. Zwischendurch unterstützt das gründliche Kauen von zuckerfreiem Kaugummi die Zahngesundheit und kann helfen, die Kiefermuskulatur zu trainieren[3] - auch während der Arbeitszeit.[1] Zimmer S, Su F, Su E: Pilotprojekt zur betrieblichen zahnmedizinischen Prävention. Gesundheitswesen. 2022 Feb;84(2):154-159. doi: 10.1055/a-1205-1207. Epub 2020 Sep 4.[2] S3-Leitlinie zur "Kariesprävention bei bleibenden Zähnen - grundlegende Empfehlungen" unter https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/083-021.[3] Xiaoke Li et al.: Impact of masticatory training on masticatory function: A systematic review and meta-analysis. J Prosthet Dent. 2025 Dec;134(6):2193.e1-2193.e10. doi: 10.1016/j.prosdent.2025.08.008. Epub 2025 Aug 28.Mars Wrigley engagiert sich mit der 1989 ins Leben gerufenen Gesundheitsinitiative Wrigley Oral Health Program (WOHP) seit über 30 Jahren für die Verbesserung der Zahn- und Mundgesundheit in Deutschland. Weil Kariesprophylaxe das A und O für gesunde Zähne ist, fördert das WOHP sowohl die Individual- als auch die Gruppenprophylaxe in Forschung, Lehre und Praxis. Die Produkte der EXTRA Reihe sind ein weiterer Baustein für eine bessere Zahngesundheit, wie z. B. die zuckerfreien EXTRA Kaugummis zur Zahnpflege. Sie regen durch das Kauen den Speichelfluss an - und Speichel unterstützt die Neutralisierung von Plaque-Säuren und die Remineralisierung des Zahnschmelzes. Plaque-Säuren und die nachfolgende Demineralisation des Zahnschmelzes sind Risikofaktoren bei der Entstehung von Zahnkaries. Laut der medizinischen Leitlinie zur Kariesprävention ist es empfehlenswert, regelmäßig nach den Mahlzeiten zuckerfreien Kaugummi zu kauen. Wer lieber lutscht als kaut, kann auf EXTRA Pastillen zur Mundpflege zurückgreifen.Pressekontakt:eckstein Influence GmbHHaus VierbirkenMarcusallee 1628359 BremenMobile: 0049 - 151- 15910741Telefon: 0049 - 421 - 61943905Email: bc@ecksteinpr.dehttps://ecksteininfluence.com/Original-Content von: Mars GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161463/6350111