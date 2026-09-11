MHP hat weitere Kennzahlen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Der Umsatz wuchs stark um 25 % im Vergleich zum Vorjahr, während die operativen Erträge auf dem Papier zurückgingen. Tatsächlich verbesserte sich jedoch das zugrunde liegende EBITDA, wenn das erste Halbjahr 2025 um einen großen einmaligen Effekt bereinigt wird. Das Management senkte die Prognose für das Gesamtjahr für den Umsatz auf 220 Mio. EUR bis 225 Mio. EUR (von etwa 225 Mio. EUR) und für das EBITDA auf etwa 8 Mio. EUR (von über 10 Mio. EUR) aufgrund breiterer makroökonomischer Herausforderungen, einschließlich weniger lukrativer Reisender aus dem Nahen Osten, gestiegener Energiekosten, Konsumzurückhaltung im Bereich Food & Beverage sowie einer langsameren anfänglichen Hochlaufphase des Conrad Hamburg. Folglich passen wir unsere Schätzungen und das Kursziel auf 2,70 EUR (von 3,00 EUR) an. Unsere BUY-Empfehlung bleibt bestehen, gestützt durch Kostenminderungsmaßnahmen, die die Margen abfedern sollten, die starke Positionierung im Premium-Hotelmarkt der DACH-Region und eine attraktive Bewertung. Die vollständigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 sind für den 14. September geplant. Registrieren Sie sich hier für den Earnings Call um 12:00 Uhr: https://research-hub.de/events/registration/2026-09-14-12-00/CDZ0-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mhp-hotel-ag





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