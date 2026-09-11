Die Bilfinger-Aktie konnte ihr Allzeithoch vom Februar bei rund 129 € nicht halten und korrigierte anschließend deutlich. Zwischenzeitliche Erholungen wurden immer wieder schnell abverkauft. Am Freitag notiert die Aktie aktuell bei 74,50 € und damit wieder auf dem Kursniveau von Anfang 2025. Hier stellt sich die Frage: Wo liegt ein fairer Kurs? Geopolitische Lage belastet In seinem Bericht zum zweiten Quartal weist Bilfinger darauf hin, dass sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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