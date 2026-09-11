SoFi Technologies profitiert von einem profitablen und breit aufgestellten Fintech- und Neobank-Geschäft, auch wenn der Fintech-Sektor insgesamt angesichts eines unsicheren makroökonomischen und geopolitischen Umfelds zuletzt kaum Fortschritte machte. Die aktuell herrschende Kursschwäche bietet Anlegern weiterhin eine gute Einstiegschance. Operativ setzt SoFi seinen Wachstumskurs fort. Im zweiten Quartal 2026 erzielte das Unternehmen ein Umsatzwachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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