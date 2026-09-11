Die Novo-Nordisk-Aktie steht trotz robuster operativer Entwicklung weiterhin unter dem Druck eines zunehmend härteren Wettbewerbs. Nach den jüngsten Quartalszahlen und der erneuten Prognoseanhebung erscheint die Bewertung aber zu günstig. Starkes Quartal und höhere Erwartungen Novo Nordisk hat im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen. In lokaler Währung stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozent, während der freie Cashflow um 57 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de