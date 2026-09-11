Bei Siemens Energy kommt heute wieder ordentlich Kaufdruck rein. Nach dem schwächeren Gesamtmarkt der vergangenen Tage legt die Aktie deutlich zu und arbeitet sich zurück nach oben. Ganz frei ist der Weg allerdings noch nicht, denn direkt über dem aktuellen Kurs warten mehrere Widerstände, die zuletzt immer wieder gebremst haben. Jetzt wartet der nächste Härtetest Der heutige Anstieg tut der Aktie auf jeden Fall gut, im Chart liegt aber noch einiges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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