Bei Sandisk dreht sich die bullische Investmentthese zunehmend um künstliche Intelligenz und High Bandwidth Flash (HBF). Das Potenzial dieser Technologie ist erheblich, insbesondere für KI-Inferenzsysteme. Die jüngsten Aussagen des Managements legen jedoch nahe, dass sich der zeitliche Horizont gegenüber den ursprünglichen Erwartungen etwas verlängert. Im August 2025 hatte Sandisk noch konkrete Ziele formuliert. Erste HBF-Speicherproben sollten in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de