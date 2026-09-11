Berlin (ots) -Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com) - Mit dem offiziellen Start der IFA 2026 hat das mit Spannung erwartete Tech Festival an Stand H17 220 in Halle 17 sein großes Debüt gefeiert. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen immersive, nutzerorientierte Lifestyle-Technologieerlebnisse. Vier namhafte Marken - DJI, Bosch, Roborock und UMAY - präsentieren eine Reihe innovativer Verbraucherprodukte, die das moderne, intelligente Alltagsleben bereichern sollen.Das absolute Highlight der Veranstaltung ist eine exklusive Live-Führung durch die Ausstellung, moderiert von der weltberühmten Creatorin Pamela. Während des Live-Streams besuchte Pamela die Stände, um sich selbst ein Bild von verschiedenen Flagship-Produkten zu machen. Indem sie ihre authentischen persönlichen Eindrücke teilte, vermittelte sie einem weltweiten Publikum anschaulich die wichtigsten Merkmale und Vorteile der einzelnen Produkte. Der Livestream schuf eine nahtlose Verbindung zwischen der physischen Ausstellung und den digitalen Online-Communitys und steigerte damit die Bekanntheit und die weltweite Wirkung des Tech-Festivals erheblich.Der Messeauftritt umfasst vier wesentliche Kategorien von Technologieprodukten: Bilderstellung, Kochen zu Hause, Smart Cleaning und Home Fitness. DJI präsentiert seine tragbaren, intelligenten Bildaufnahmegeräte im Taschenformat, die dank fortschrittlicher Sensortechnologie und KI-optimierter Algorithmen verwacklungsfreie, hochwertige Aufnahmen für die tägliche Erstellung von Inhalten liefern. Bosch präsentiert seine verbesserte Doppelkammer-Heißluftfritteuse, die das Kochen zu Hause durch eine gesündere, effizientere und benutzerfreundlichere Lösung optimiert. Roborock stellt seinen High-End-Saugroboter vor, der dank präziser intelligenter Navigation und an alle Situationen anpassbarer Reinigungsfunktionen mühelos eine intelligente Reinigung des gesamten Hauses gewährleistet. Und UMAY präsentiert seine ergonomisch gestalteten, intelligenten und vernetzten Fitnessgeräte und senkt damit die Einstiegshürde für ein langfristiges, professionelles Fitnesstraining zu Hause.Dank seines jugendlichen, szenariobasierten und erlebnisorientierten Ausstellungsformats hat sich das Tech Festival als eines der beliebtesten und kultigsten Highlights der IFA 2026 erwiesen. Es veranschaulicht lebhaft, wie Lifestyle-Technologie heute den Alltag bereichern und die Lebensqualität steigern kann.Pressekontakt:Adelina+34 685553347Original-Content von: Tech Festival, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183384/6350151