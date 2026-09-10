Le 10 septembre/September 2026
The common shares of Blade Resources Inc. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.
Blade Resources Inc. is an exploration-stage company focused on the exploration and evaluation of the Hot Breccia project, a copper exploration project located in Arizona, USA, encompassing a 1,420-hectare property consisting of 227 unpatented mining claims.
__________________________
Les actions ordinaires de Blade Resources Inc. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.
Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.
Blade Resources Inc. est une entreprise en phase d'exploration, axée sur l'exploration et l'évaluation du projet Hot Breccia, un projet d'exploration de cuivre situé en Arizona, aux États-Unis, couvrant une propriété de 1 420 hectares composée de 227 claims miniers non brevetés.
Issuer/Émetteur: Blade Resources Inc.
Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires
Symbol(s)/Symbole(s): AZCU
NV Issuer/Émetteur non Émergent: No/Non
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 30 576 057
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 6 916 667
CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier
CUSIP: 092660 10 9
ISIN: CA 092660 10 9 1
Boardlot/Quotité: 500
Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN
Listing Date/Date de l'inscription: Le 14 SEPT 2026
Other Exchanges/Autres marches: N/A
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 mai/May
Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company
The Exchange is accepting Market Maker applications for AZCU. Please email: Trading@theCSE.com.
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
The common shares of Blade Resources Inc. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.
Blade Resources Inc. is an exploration-stage company focused on the exploration and evaluation of the Hot Breccia project, a copper exploration project located in Arizona, USA, encompassing a 1,420-hectare property consisting of 227 unpatented mining claims.
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Les actions ordinaires de Blade Resources Inc. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.
Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.
Blade Resources Inc. est une entreprise en phase d'exploration, axée sur l'exploration et l'évaluation du projet Hot Breccia, un projet d'exploration de cuivre situé en Arizona, aux États-Unis, couvrant une propriété de 1 420 hectares composée de 227 claims miniers non brevetés.
Issuer/Émetteur: Blade Resources Inc.
Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires
Symbol(s)/Symbole(s): AZCU
NV Issuer/Émetteur non Émergent: No/Non
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 30 576 057
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 6 916 667
CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier
CUSIP: 092660 10 9
ISIN: CA 092660 10 9 1
Boardlot/Quotité: 500
Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN
Listing Date/Date de l'inscription: Le 14 SEPT 2026
Other Exchanges/Autres marches: N/A
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 mai/May
Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company
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If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
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