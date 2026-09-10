Le 10 septembre/September 2026The common shares of Blade Resources Inc. have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.Blade Resources Inc. is an exploration-stage company focused on the exploration and evaluation of the Hot Breccia project, a copper exploration project located in Arizona, USA, encompassing a 1,420-hectare property consisting of 227 unpatented mining claims.__________________________Les actions ordinaires de Blade Resources Inc. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.Blade Resources Inc. est une entreprise en phase d'exploration, axée sur l'exploration et l'évaluation du projet Hot Breccia, un projet d'exploration de cuivre situé en Arizona, aux États-Unis, couvrant une propriété de 1 420 hectares composée de 227 claims miniers non brevetés.Issuer/Émetteur: Blade Resources Inc.Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): AZCUNV Issuer/Émetteur non Émergent: No/NonNumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 30 576 057Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 6 916 667CSE Sector/Catégorie: Mining/MinierCUSIP: 092660 10 9ISIN: CA 092660 10 9 1Boardlot/Quotité: 500Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNListing Date/Date de l'inscription: Le 14 SEPT 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 mai/MayTransfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust CompanyThe Exchange is accepting Market Maker applications for AZCU. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.