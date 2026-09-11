EQS Stimmrechtsmitteilung: Fabasoft AG
Veröffentlichung über den Erwerb bzw. die Veräußerung eigener Aktien nach § 135 Abs. 3 BörseG 2018
11.09.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.fabasoft.com
|LEI Code:
|391200WHND7OZEFNNL77
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf
|Ende der Mitteilung
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2398030 11.09.2026 CET/CEST
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