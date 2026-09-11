Bonn (ots) -Im Zeitraum vom 14. September bis zum 25. September 2026 führt das ABC-Abwehrregiment 750 "BADEN" die militärische Übung BADISCHER STURM durch. Der Übungsraum erstreckt sich über Saarbrücken, Idar-Oberstein, Darmstadt, Würzburg, Ulm, Tübingen und Offenburg. Das Zentrum der Übung ist hierbei Bruchsal.In dieser freilaufenden Übung werden die Fähigkeiten im Bereich der Abwehr von atomaren, biologischen und chemischen Gefahren trainiert. Zu diesen Fähigkeiten gehören die ABC-Abwehrberatung, die Aufklärung von ABC-Kampf- und Gefahrstoffen und die Dekontamination nach einem ABC-Ereignis. So schützen die ABC-Abwehrkräfte die Truppe im stationären und mobilen Einsatz - egal ob im In- oder Ausland.Freilaufende Übungen sind ein elementarer Bestandteil der Ausbildung und dienen der Herstellung sowie Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft. Freilaufend bedeutet hierbei, dass die Übungsteilnehmer nicht etwa auf einem abgesperrten Truppenübungsplatz sondern im öffentlichen Raum so realitätsnah wie möglich trainieren. Die Regimentsführung betont: "Der BADISCHE STURM bildet den Höhepunkt unserer diesjährigen Ausbildung. Es geht uns darum, die Kompanien als Trägerinnen der Fähigkeit ABC-Abwehr realitätsnah und herausfordernd zu beüben."Es muss daher mit einem erhöhten Aufkommen militärischer Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr gerechnet werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die eingesetzten Fahrzeuge in Marschgruppen und mit reduzierter Geschwindigkeit unterwegs sein werden. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, besondere Aufmerksamkeit walten zu lassen, ausreichenden Abstand zu den Kolonnen zu halten und aus Sicherheitsgründen nicht zwischen die Fahrzeuge zu fahren.Genauere Informationen zu den Bewegungen und Einsatzorten der Truppe werden aus Gründen der militärischen Sicherheit nicht im Vorfeld veröffentlicht. Die Bundeswehr bittet die Bevölkerung um Verständnis für mögliche Einschränkungen.Um den militärischen Übungsbetrieb der Übung BADISCHER STURM reibungslos zu gewährleisten, bitten wir darum von Besuchen oder Presseanfragen abzusehen. Die Übung BADISCHER STURM ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.Weitere Informationen zur Übung BADISCHER STURM erhalten Sie unter folgendem Link: https://www.bundeswehr.de/de/organisation/unterstuetzungsbereich/abc-abwehr-bundeswehr/badischer-sturm-abc-abwehrkraefte-ueben-ernstfallPressekontakt:Unterstützungskommando der BundeswehrPresse- und InformationszentrumTelefon: +49 (228) 5504 -1112Nach Dienst: +49 (151) 14856030UstgKdoBwPIZ@Bundeswehr.orgOriginal-Content von: Unterstützungsbereich der Bundeswehr - Presse- und Informationszentrum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176538/6350166