Leona Spauszus ist Trainerin und Speakerin für künstliche Intelligenz im Versicherungsvertrieb. Als KI-Pionierin zeigt sie, wie KI den Arbeitsalltag von Vermittlern und Führungskräften im Vertrieb effizienter macht. Für AssCompact gibt sie in ihrer KI-Kolumne praxisnahe KI-Tipps speziell für Makler. Werbung bei Google, Facebook oder Instagram gehört für viele Unternehmen längst zum Alltag. Nun gibt es einen neuen Werbekanal: ChatGPT. Unternehmen können dort Anzeigen schalten, die passend zu einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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