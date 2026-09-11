Mainz (ots) -Ein Mord, ein teuflischer Pakt und eine Mutter, die nichts mehr zu verlieren hat: Um die lebensrettende Therapie ihrer schwerkranken Tochter finanzieren zu können, beginnt Teri (Aylin Tezel) in "Serial Cleaner" Tatorte zu reinigen. Mit jeder beseitigten Spur gerät sie tiefer in einen Strudel aus Verbrechen und Schuld. Die sechsteilige Crime-Drama-Serie ist ab Montag, 14. September 2026, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar. Ab Mittwoch, 30. September 2026, 21.45 Uhr, werden jeweils mittwochs ab 21.45 Uhr zwei Folgen der Serie in ZDFneo zu sehen sein.Bei einem Auftrag als Reinigungskraft im Luxushotel des Unternehmers Vincent Karanz (Stefan Gorski) wird Teri Zeugin eines Mordes. Um ihr eigenes Leben zu retten, bietet sie Vincent an, den Tatort mit derselben Gründlichkeit zu säubern, die sonst ihren Alltag als Mutter ihrer immunkranken Tochter Luca (Hanna Heckt) prägt. Damit ist der Grundstein für einen gefährlichen Pakt gelegt: Um die lebensnotwendige Therapie für Luca zu finanzieren, reinigt Teri fortan Tatorte für Vincent. Doch schon bald kommt ihr das LKA auf die Spur. Gleichzeitig wächst mit dem steigenden Druck eine unerwartete Anziehung zwischen Teri und Vincent.In weiteren Rollen sind unter anderen Rick Okon, Deleila Piasko, László I. Kish, Jana Julia Roth und Martina Klier zu sehen. Regie führte Andreas Menck nach den Drehbüchern von Andreas Gutzeit, Swantje Oppermann und Florian Puchert. "Serial Cleaner" basiert auf der argentinischen TV-Serie "La chiqua que limpia", die auch in den USA als "The Cleaning Lady" adaptiert wurde.KontaktBei Presseanfragen zu "Serial Cleaner" erreichen Sie Anja Weisrock telefonisch unter 06131 - 70-12154 oder per E-Mail unter weisrock.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/serialcleaner) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Presseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/serial-cleaner) zu "Serial Cleaner"Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6350177