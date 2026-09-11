Großer Zinserhöhungstag in Frankfurt: Die Europäische Zentralbank hat am Donnerstag ihre drei Leitzinsen um jeweils 0,25 Prozentpunkte angehoben. Der Einlagensatz liegt nun bei 2,50 Prozent, der Hauptrefinanzierungssatz bei 2,65 Prozent, der Spitzenrefinanzierungssatz bei 2,90 Prozent. Die Zinsentscheidung fällt in ein Umfeld zügig steigender Renditen am Anleihemarkt - nach Einschätzung von Marktbeobachtern der eigentlich treibende Faktor D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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