Emittent / Herausgeber: Skyborn Renewables GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Skyborn erreicht Financial Close für das Offshore-Windparkprojekt Gennaker (News mit Zusatzmaterial)



11.09.2026 / 11:43 CET/CEST

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Skyborn erreicht Financial Close für das Offshore-Windparkprojekt Gennaker Skyborn erreicht das Financial Close für den Offshore-Windpark Gennaker (bis zu 976,5 MW) und markiert damit einen bedeutenden Meilenstein für das größte Projekt in der deutschen Ostsee.

Das Projekt hat ein umfassendes Non-Recourse-Finanzierungspaket in Höhe von 2,1 Milliarden Euro von einem Konsortium aus 16 Geschäftsbanken und der Europäischen Investitionsbank (EIB) gesichert. Dies unterstreicht die starke wirtschaftliche Basis des Projekts, den belastbaren vertraglichen Rahmen sowie sein langfristiges Wertschöpfungspotenzial.

Mit einem Investitionsvolumen von mehr als 3 Milliarden Euro befindet sich Gennaker auf Kurs für die Aufnahme des kommerziellen Betriebs Ende 2028. Der Offshore-Windpark wird saubere Energie für rund eine Million Haushalte liefern und die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern stärken.

Das Projekt wurde von Skyborn von Beginn an entwickelt. Das Unternehmen wird nun die Umsetzung der Bauphase sowie das langfristige Management des Windparks verantworten. Skyborn Renewables (Skyborn) gibt heute den erfolgreichen Abschluss des Financial Close für Gennaker bekannt, seinen Offshore-Windpark mit einer Leistung von bis zu 976,5 MW in der deutschen Ostsee, der gemeinsam mit dem Partner Stadtwerke München (SWM) entwickelt wird. Mit dem Financial Close sind sämtliche wesentlichen Projekt- und Finanzierungsverträge verbindlich abgeschlossen und wirksam. Dazu zählen die Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung, Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements), strategische Partnerschaften sowie zentrale Liefer- und Installationsverträge. Mit dem Abschluss aller wesentlichen Projektvereinbarungen geht Gennaker nun in die Realisierungsphase über. Nach vollständiger Inbetriebnahme Ende 2028 wird der Windpark rund eine Million Haushalte in Deutschland mit grünem Strom versorgen. Patrick Lammers, Chief Executive Officer von Skyborn Renewables: "Das Financial Close ist der Moment, in dem Jahre der Projektentwicklung, des Aufbaus von Partnerschaften und der Vorbereitung zusammenkommen. Wir haben ein starkes Fundament für das Projekt geschaffen, mit engagierten Finanzierungspartnern, Kunden, Lieferanten und Gesellschaftern, die eine gemeinsame Vision verfolgen. Dieser Erfolg zeigt, was durch starke Partnerschaften, eine disziplinierte Projektentwicklung und langfristige Investitionen in die Energiezukunft Deutschlands erreicht werden kann. Da nun alle wesentlichen Projektbausteine gesichert sind, starten wir mit Zuversicht und einem klaren Fokus auf die erfolgreiche Umsetzung in die Bauphase." Nicola Beer, Vice-President der European Investment Bank (EIB): "Gennaker zeigt, wie Europa seine Ziele für saubere Energie in konkrete Vorteile für die Menschen umsetzt. Vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns, wo die Winde stark und verlässlich sind, wird dieser Offshore-Windpark dazu beitragen, dass Deutschland mehr seiner Energie selbst erzeugt und seine Abhängigkeit von Energieimporten verringert. Nach der Inbetriebnahme wird er rund eine Million Haushalte und Unternehmen im ganzen Land mit sauberem Strom versorgen und dazu beitragen, die Energiekosten von Schwerin bis München zu senken. Das Projekt wird qualifizierte Arbeitsplätze in der Region schaffen und sichern und damit lokale Unternehmen und Gemeinden über viele Jahre hinweg unterstützen. Mit der Finanzierung durch die EIB und der Garantie der Europäischen Union zeigt Gennaker, dass der Übergang zu sauberer Energie günstigere und sicherere Energie für Familien sowie stärkere lokale Wirtschaftsräume bedeuten kann." Dr. Florian Bieberbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke München, erklärt: "Mit unserer Beteiligung am Windpark Gennaker machen wir einen weiteren großen Schritt beim Ausbau unseres Portfolios erneuerbarer Energien. Das Projekt wird unsere Kapazitäten zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien erheblich erweitern. Unser Ziel bleibt es, ausreichend erneuerbaren Strom zu erzeugen, um den gesamten Strombedarf Münchens zu decken. Da der Strombedarf in den kommenden Jahren deutlich steigen wird, setzen wir den Ausbau unseres Portfolios erneuerbarer Energien konsequent fort. Während die regionale Stromerzeugung das Herzstück unserer Strategie bleibt, nutzen wir attraktive Chancen auch außerhalb unseres Heimatmarktes, wenn sie sich bieten - so wie im Fall von Gennaker." Ein bedeutender Meilenstein auf Basis zahlreicher Erfolge In den vergangenen Jahren haben zahlreiche kommerzielle, regulatorische und partnerschaftliche Meilensteine den Weg von Gennaker in Richtung Bau und Betrieb geebnet. Im Jahr 2025 sicherte Skyborn alle wesentlichen Liefer- und Installationsverträge für die Fundamente, das parkinterne Kabelsystem sowie die Windenergieanlagen von Gennaker. Dabei arbeitete das Projekt mit etablierten Unternehmen zusammen, darunter EEW Special Pipe Constructions aus Rostock, Dajin Heavy Industry, Siemens Gamesa Renewable Energy, Fred. Olsen Windcarrier, Seaway 7, Boskalis und TKF. Im weiteren Verlauf des Jahres erhielt Gennaker die Genehmigung für Bau und Betrieb durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern. Damit wurde die notwendige regulatorische Grundlage für die Umsetzung des Projekts geschaffen. Im Jahr 2026 festigte Skyborn die wirtschaftliche Grundlage des Projekts durch langfristige Stromabnahmeverträge mit führenden Energieabnehmern, darunter Amazon (600 MW) und Uniper (100 MW). Diese Vereinbarungen sichern einen wesentlichen Teil der künftigen Stromproduktion durch langfristig gesicherte Erlöse ab. Zuletzt trat Stadtwerke München als strategischer Eigenkapitalpartner in das Projekt ein, erwarb einen Anteil von 25 Prozent und stärkte damit die langfristige Eigentümerstruktur von Gennaker. Stärkung der Energiesicherheit Deutschlands und des wirtschaftlichen Wachstums Dr. Wolfgang Blank, Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern, sagte: "Der Offshore-Windpark Gennaker ist ein Schlüsselprojekt für die Energieversorgung Mecklenburg-Vorpommerns und Deutschlands. Ich freue mich sehr, dass dieses zukunftsweisende Projekt vor unserer Küste mit dem Erreichen des Financial Close einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht hat. Dies ist ein starkes Signal für Mecklenburg-Vorpommern als Energiestandort und für die Offshore-Windenergie in Ost- und Nordsee." Der rund 15 Kilometer nördlich der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst gelegene Offshore-Windpark Gennaker wird voraussichtlich erhebliche wirtschaftliche Impulse für die Region setzen - durch Investitionen, Beschäftigung und Wertschöpfung entlang der Lieferkette. Das Projekt wurde über viele Jahre hinweg in enger Zusammenarbeit mit regionalen Stakeholdern entwickelt und unterstreicht Skyborns langfristiges Engagement in Mecklenburg-Vorpommern. Gleichzeitig stärkt Gennaker die Rolle des Bundeslandes als wichtigen Standort der deutschen Offshore-Windindustrie. Von der Entwicklung bis zur Umsetzung Gennaker ist das zentrale Entwicklungsprojekt von Skyborn und steht beispielhaft für das integrierte Geschäftsmodell des Unternehmens im Bereich Offshore-Windenergie. Das Projekt wurde von Skyborn von Beginn an entwickelt und zeigt die umfassende Expertise des Unternehmens entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Projektentwicklung und Genehmigung über Finanzierung und Bau bis hin zum langfristigen Betrieb. +++ Ansprechpartnerin: Bénédicte Bergeaud

Senior Director of Global Corporate Affairs +33 688946817 b.bergeaud@skybornrenewables.com Über Skyborn Renewables Skyborn ist eine etablierte Offshore-Wind-Infrastrukturplattform mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und Hauptsitz in Deutschland. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im Offshore-Windbereich ab - von der Entwicklung und dem Bau bis hin zur Eigentümerschaft und dem langfristigen Betrieb von Offshore-Windparks. Skyborn ist in zehn Ländern in Europa, Asien-Pazifik und Amerika aktiv, verfügt über 1,4 GW installierte Offshore-Windkapazität im Betrieb sowie über weitere 2,1 GW in der Bauphase. Seit 2026 ist Skyborn alleiniger Eigentümer des Offshore-Windparks Nordergründe in Deutschland und verantwortlich für dessen langfristiges Management und den Betrieb. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Financial Close_Skyborn_Infographic

Datei: Gennaker Factsheer_A4

Datei: Gennaker_Mood_Strand_Darß





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