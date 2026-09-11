Hamburg (ots) -Am Sonntag, 20. September, wählen die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Landtag. Welche Partei steht in dem Bundesland für welche Position, wer setzt welche Schwerpunkte? Das erklären die Spitzenkandidierenden am 15. und 16. September in zwei Diskussionsrunden "Mecklenburg-Vorpommern hat die Wahl" live im NDR Fernsehen.Am Mittwoch, 16. September, um 21.00 Uhr stehen sich die Spitzenkandidierenden von AfD und SPD für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern bei einem Duell gegenüber. In "Mecklenburg-Vorpommern hat die Wahl: Das Duell" diskutieren Leif-Erik Holm (AfD) und Manuela Schwesig (SPD). Die Sendung ist von 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr im NDR Fernsehen und zeitgleich im Livestream der ARD Mediathek zu sehen.Bereits am Vortag, dem 15. September, treffen bei "Mecklenburg-Vorpommern hat die Wahl" die weiteren Spitzenkandidierenden Simone Oldenburg (Die Linke), Daniel Peters (CDU), Claudia Müller (Bündnis 90/Die Grünen) und Peter Schabbel (BSW) aufeinander. Diese Runde läuft ebenfalls von 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr im NDR Fernsehen und in der ARD Mediathek zu sehen.Beide Sendungen werden im NDR Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern produziert und von Thilo Tautz und Susanne Stichler moderiert. Der NDR begleitet die Sendungen auf NDR.de mit einem Liveblog und mit einem Faktencheck.Eine Übersicht zu den vielfältigen Programmangeboten zur Landtagswahl gibt es unter ndr.de/mvwahl.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6350190