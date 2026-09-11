Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Personalabteilungen nimmt zu, wobei virtuelle Avatare erste Bewerbungsgespräche führen und die Vorauswahl erleichtern sollen. Doch ein aktuelles Video zeigt nun, wie leicht sich diese Systeme manipulieren lassen. Ein satirisches Video des Influencers Graham Zip demonstriert aktuell die Schwächen von automatisierten Bewerbungsgesprächen. In einem auch auf YouTube veröffentlichten Clip antwortet der Satiriker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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