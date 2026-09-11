Cybersecurity-Aktien | Oracle: Die Wende? | Adobe: Ausblick fällt durch l Adidas: Chef kauft
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|142,15
|142,25
|12:13
|142,15
|142,25
|12:13
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Cybersecurity-Aktien | Oracle: Die Wende? | Adobe: Ausblick fällt durch l Adidas: Chef kauft
|Cybersecurity-Aktien | Oracle: Die Wende? | Adobe: Ausblick fällt durch l Adidas: Chef kauf
► Artikel lesen
|11:30
|Adidas im Abwärtssog: Was steckt hinter dem 1,05%-Rückgang?
|11:15
|Adidas Aktie: "Insider" kauft, Chart warnt
|Bei der Adidas Aktie prallen aktuell zwei interessante Signale aufeinander. Auf der einen Seite ein charttechnischer Rückschlag, auf der anderen ein bemerkenswertes Vertrauensvotum aus der Chefetage....
► Artikel lesen
|09:02
|Adidas-Kampagne entfacht Streit - was Anleger übersehen
|08:31
|Adidas im Abwärtssog: Insider-Käufe vs. Margendruck, wo geht die Reise hin?
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Cybersecurity-Aktien | Oracle: Die Wende? | Adobe: Ausblick fällt durch l Adidas: Chef kauft
|Cybersecurity-Aktien | Oracle: Die Wende? | Adobe: Ausblick fällt durch l Adidas: Chef kauf
► Artikel lesen
|11:42
|Stock Market Today: Dow Jones, S&P 500 Futures Gains Ahead of August Inflation Data - ORCL, ADBE, RH in Focus
|11:39
|Softwarehersteller Adobe mit vorsichtigem Umsatzausblick
|San Jose - Der Softwarehersteller Adobe hat mit einem vorsichtigen Umsatzausblick auf das vierte Geschäftsquartal aufhorchen lassen. Der Umsatz im am 30. November endenden Quartal werde zwischen 6,8...
► Artikel lesen
|11:27
|Why is Adobe stock falling despite a revenue and earnings beat?
|11:12
|ROUNDUP: Softwarehersteller Adobe gibt vorsichtigen Umsatzausblick - Aktie fällt
| SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Softwarehersteller Adobe hat mit einem vorsichtigen Umsatzausblick auf das vierte Geschäftsquartal aufhorchen lassen. Der Umsatz im am 30. November endenden Quartal werde zwischen...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Cybersecurity-Aktien | Oracle: Die Wende? | Adobe: Ausblick fällt durch l Adidas: Chef kauft
|Cybersecurity-Aktien | Oracle: Die Wende? | Adobe: Ausblick fällt durch l Adidas: Chef kauf
► Artikel lesen
|11:42
|Stock Market Today: Dow Jones, S&P 500 Futures Gains Ahead of August Inflation Data - ORCL, ADBE, RH in Focus
|11:30
|SAP im Schatten von Oracle: Kann der Rückkauf den Kursverfall stoppen?
|11:30
|SCHOCKMELDUNG: Oracle stürzt um 5,38% ab - Anleger in Aufruhr!
|11:29
|Oracle shares rise as AI cloud backlog beats estimates
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ADIDAS AG
|141,88
|-0,58 %
|ADOBE INC
|206,45
|-3,64 %
|ORACLE CORPORATION
|141,46
|+7,53 %