Die Eskalation am Persischen Golf treibt den Ölpreis auf das höchste Niveau seit Mai - und schürt die Inflation im Euroraum weiter an. Die EZB hat entschieden, wie sie darauf reagiert, mit spürbaren Folgen für Bauherren, Unternehmen und Sparer gleichermaßen. Die Europäische Zentralbank hat am Donnerstag zum zweiten Mal in diesem Jahr an der Zinsschraube gedreht. Der Einlagensatz steigt um 0,25 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent. Auslöser ist eine Inflationsrate im Euroraum, die mit aktuell 3,3 Prozent deutlich über dem EZB-Zielwert von 2 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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