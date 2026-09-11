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DZ Bank
11.09.2026 12:11 Uhr
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Webinar - Bitcoin und Co. zurück aus dem Sommerurlaub: Was jetzt auf den Tisch kommt!

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



Webinar - Bitcoin und Co. zurück aus dem Sommerurlaub: Was jetzt auf den Tisch kommt!

Bitcoin, Ether & Co. starten mit Rückenwind in die traditionell stärkste Phase des Kryptojahres. Doch welche Faktoren werden die Märkte in den kommenden Monaten tatsächlich bewegen?

Im Webinar werfen Jonathan Osswald (Kryptoanalyst DZ BANK Research) und Falko Block (DZ BANK Anlagestratege Privatkunden) einen Blick auf die aktuelle Lage am Kryptomarkt, analysieren die wichtigsten Trends und diskutieren, welche Chancen und Risiken Anleger im weiteren Jahresverlauf im Blick behalten sollten.

Das erwartet Sie:

  • Ausblick auf das historisch starke Krypto-Quartal
  • Bitcoin nach dem Halving: Welche Impulse sind noch zu erwarten?
  • Welche Faktoren könnten den Markt jetzt antreiben oder bremsen?
  • Ether, Bitcoin & Altcoins: Wo liegen die größten Chancen?
  • Quantum Computing: Reale Bedrohung oder Zukunftsmusik?
  • Tokenisierung als einer der wichtigsten langfristigen Trends im Digital-Asset-Markt

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten

  • Falko Block, DZ Bank
  • Jonathan Osswald, DZ Bank


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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.