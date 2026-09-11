Werbung

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.







Webinar - Bitcoin und Co. zurück aus dem Sommerurlaub: Was jetzt auf den Tisch kommt!

Bitcoin, Ether & Co. starten mit Rückenwind in die traditionell stärkste Phase des Kryptojahres. Doch welche Faktoren werden die Märkte in den kommenden Monaten tatsächlich bewegen?

Im Webinar werfen Jonathan Osswald (Kryptoanalyst DZ BANK Research) und Falko Block (DZ BANK Anlagestratege Privatkunden) einen Blick auf die aktuelle Lage am Kryptomarkt, analysieren die wichtigsten Trends und diskutieren, welche Chancen und Risiken Anleger im weiteren Jahresverlauf im Blick behalten sollten.

Das erwartet Sie:

Ausblick auf das historisch starke Krypto-Quartal

Bitcoin nach dem Halving: Welche Impulse sind noch zu erwarten?

Welche Faktoren könnten den Markt jetzt antreiben oder bremsen?

Ether, Bitcoin & Altcoins: Wo liegen die größten Chancen?

Quantum Computing: Reale Bedrohung oder Zukunftsmusik?

Tokenisierung als einer der wichtigsten langfristigen Trends im Digital-Asset-Markt

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten