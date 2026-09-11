Der Einstand ist gelungen. Apples neuer CEO John Ternus stellte bei seiner ersten Keynote unter anderem das neue iPhone Duo und die 18-Pro-Modelle vor. Das müsst ihr darüber wissen. Neuer CEO, altes Vorgehen. In gewohnter Manier führte Apple durch die Produktvorstellung. Der neue CEO, John Ternus, trat Medienberichten zufolge kurz vor das geladene Publikum, dann hieß es mal wieder: Film ab. Längst stellt Apple neue Produkte nicht mehr live auf der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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