Hamburg (ots) -Gemeinsam aktiv bleiben, neue Menschen kennenlernen und etwas für Körper und Geist tun: Anlässlich des Internationalen Tages der älteren Menschen machen AGILANDO-Tanzschulen bundesweit auf die Bedeutung von Bewegung und sozialer Teilhabe im Alter aufmerksam. Gleichzeitig gibt es einen besonderen Anlass zu feiern: AGILANDO wird 20 Jahre alt.Seit zwei Jahrzehnten ermöglicht das speziell für Menschen in der zweiten Lebenshälfte entwickelte Tanz- und Bewegungskonzept einen unkomplizierten Einstieg ins Tanzen - unabhängig von Vorkenntnissen und ohne festen Tanzpartner.Tanzen im Alter: Bewegung trifft GemeinschaftDeutschland wird älter. Nach Vorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes wird der Anteil älterer Menschen in den kommenden Jahren weiter steigen. Damit gewinnt die Frage an Bedeutung, wie Menschen möglichst lange aktiv, selbstständig und gesellschaftlich eingebunden bleiben können.AGILANDO verbindet dafür Tanzen, Bewegung, Musik und Gemeinschaft. Im Mittelpunkt stehen nicht Leistung oder Perfektion, sondern Freude an Bewegung und gemeinsames Erleben. Ein Einstieg ist jederzeit möglich, denn für ein neues Hobby ist es nie zu spät.Gleichzeitig schafft Tanzen soziale Kontakte. Regelmäßige Kurse bringen Menschen zusammen, schaffen Begegnungen und können zu einem festen Bestandteil des Alltags werden. Damit steht AGILANDO seit 20 Jahren auch für Gemeinschaft und soziale Teilhabe im Alter.Tanzen bewegt Körper und KopfTanzen kombiniert verschiedene körperliche und geistige Anforderungen: Bewegungsabläufe werden erlernt und erinnert, während Koordination, Gleichgewicht und Beweglichkeit gefordert werden. Musik und gemeinsames Tanzen ergänzen die körperliche Aktivität um emotionale und soziale Komponenten.Dass Tanz und Bewegung auch wissenschaftlich von Interesse sind, zeigt die AGILANDO-Studie an der Ruhr-Universität Bochum. Dort kommt AGILANDO im wissenschaftlichen Umfeld unter anderem im Zusammenhang mit Forschungsfragen zu Menschen mit Cochlea-Implantaten zum Einsatz. Das Zusammenspiel von Hören, Rhythmus, Bewegung und sozialer Interaktion eröffnet dabei interessante Forschungsfelder.Aktionstag im OktoberDer Internationale Tag der älteren Menschen wurde 1990 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um auf die Lebenssituation, Bedürfnisse und gesellschaftliche Teilhabe älterer Generationen aufmerksam zu machen.Zum Aktionstag laden AGILANDO-Tanzschulen deshalb bundesweit dazu ein, Tanzen im Alter kennenzulernen.Die Botschaft nach 20 Jahren AGILANDO ist dabei so aktuell wie am ersten Tag:Für ein neues Hobby ist man nie zu alt. Für Gemeinschaft auch nicht. Und fürs Tanzen schon gar nicht.Eine AGILANDO-Tanzschule in der Nähe findet sich über die Tanzschulsuche auf tanzen.de.Pressekontakt:Andre Kasel - Agilando ProduktmanagerTelefon: (01 60) 10 55 300, E-Mail: andre.kasel@tanzen.deWirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V.Weidestraße 120 b22083 Hamburgwww.wdtu.deTelefon: (0 40) 50 05 82-0, E-Mail: info@tanzen.deOriginal-Content von: Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43684/6350234