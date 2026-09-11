Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) stellt einen Rechner bereit, mit dem Nutzer ihre statistische Lebenserwartung ermitteln können. Das Tool soll Orientierung bei der Lebensplanung geben und bei der Einschätzung unterstützen, ob beispielsweise die finanzielle Vorsorge ausreichend ist. Die Menschen in Deutschland werden immer älter, was wiederum die Vorstellungen von Lebensplanung, Altersvorsorge und sozialer Sicherung verändert. Mit einem eigenen Lebenserwartungsrechner macht die Deutsche Aktuarvereinigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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