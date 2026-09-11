Der DAX unternimmt am Freitag einen Stabilisierungsversuch, nachdem der Leitindex in dieser Woche rund 2,4 Prozent verloren hat. Entscheidend für den weiteren Verlauf dürften die US-Verbraucherpreisdaten am Nachmittag werden - sie könnten die Erwartungen an die Fed-Geldpolitik maßgeblich beeinflussen.Der DAX hat am Freitag nach einer mehrtägigen Schwächephase einen Stabilisierungsversuch unternommen. Der deutsche Leitindex legte zur Eröffnung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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