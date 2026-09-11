Datum der Anmeldung:
09.09.2026
Aktenzeichen:
B7-65/26
Unternehmen:
Stripe, LLC, South San Francisco (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über OpenRouter, Inc., New York (USA)
Produktmärkte:
Online-Identitätsprüfung, Online-Zahlungsdienste, Payment-Gateway-Dienstleistungen, Rechnungsautomatisierung
09.09.2026
Aktenzeichen:
B7-65/26
Unternehmen:
Stripe, LLC, South San Francisco (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über OpenRouter, Inc., New York (USA)
Produktmärkte:
Online-Identitätsprüfung, Online-Zahlungsdienste, Payment-Gateway-Dienstleistungen, Rechnungsautomatisierung
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