Datum der Anmeldung:
08.09.2026
Aktenzeichen:
B3-99/26
Unternehmen:
Quartz Healthcare S.à.r.l., Leudelange/LUX (InfraVia Capital Partners SAS, Paris/FR); Erwerb eines Mehrheitsanteils an sowie alleiniger Kontrolle über RH Diagnostik & Therapie Beteiligungs GmbH, Köln, von der Five Arrows Holding (Rothschild & Co.-Gruppe)
Produktmärkte:
Krankenhaus für Früh-Reha Akutgeriatrie Psychiatrie, MVZ für Radiologie und Nuklearmedizin, Nuklearmedizin und Strahlentherapie
08.09.2026
Aktenzeichen:
B3-99/26
Unternehmen:
Quartz Healthcare S.à.r.l., Leudelange/LUX (InfraVia Capital Partners SAS, Paris/FR); Erwerb eines Mehrheitsanteils an sowie alleiniger Kontrolle über RH Diagnostik & Therapie Beteiligungs GmbH, Köln, von der Five Arrows Holding (Rothschild & Co.-Gruppe)
Produktmärkte:
Krankenhaus für Früh-Reha Akutgeriatrie Psychiatrie, MVZ für Radiologie und Nuklearmedizin, Nuklearmedizin und Strahlentherapie
© 2026 Bundeskartellamt