Datum der Anmeldung:
08.09.2026
Aktenzeichen:
B11-88/26
Unternehmen:
Oak Germany Buyer GmbH, Berlin; Erwerb der Carwow GmbH, München
Produktmärkte:
Online-Vermittlungsplattform für Gebrauchtwagenverkäufe, Online-Vermittlungsplattform für Neuwagenverkäufe, Vermittlung von Pkw-Leasingverträgen
08.09.2026
Aktenzeichen:
B11-88/26
Unternehmen:
Oak Germany Buyer GmbH, Berlin; Erwerb der Carwow GmbH, München
Produktmärkte:
Online-Vermittlungsplattform für Gebrauchtwagenverkäufe, Online-Vermittlungsplattform für Neuwagenverkäufe, Vermittlung von Pkw-Leasingverträgen
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