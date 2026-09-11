Datum der Anmeldung:
08.09.2026
Aktenzeichen:
B5-96/26
Unternehmen:
Paragon Partners, München; Mittelbarer Erwerb sämtlicher Anteile an und der alleinigen Kontrolle über die Plutona Acquisition AG, Bachenbülach, Schweiz ('SF-Filter Gruppe')
Produktmärkte:
Öl- Luft- Kraftstoff- Hydraulik Pneumatik- Flüssigkeiten- und HVAC-Filter für mobile und stationäre Anwendungen
08.09.2026
Aktenzeichen:
B5-96/26
Unternehmen:
Paragon Partners, München; Mittelbarer Erwerb sämtlicher Anteile an und der alleinigen Kontrolle über die Plutona Acquisition AG, Bachenbülach, Schweiz ('SF-Filter Gruppe')
Produktmärkte:
Öl- Luft- Kraftstoff- Hydraulik Pneumatik- Flüssigkeiten- und HVAC-Filter für mobile und stationäre Anwendungen
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