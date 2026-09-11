Datum der Anmeldung:
03.09.2026
Aktenzeichen:
B1-127/26
Unternehmen:
Vertiv Corporation, Westerville, Ohio (USA); Erwerb sämtlicher Anteile an der Utility Innovation Holdings, Inc., Raleigh, North Carolina (USA)
Produktmärkte:
Ingenieurdienstleistungen
03.09.2026
Aktenzeichen:
B1-127/26
Unternehmen:
Vertiv Corporation, Westerville, Ohio (USA); Erwerb sämtlicher Anteile an der Utility Innovation Holdings, Inc., Raleigh, North Carolina (USA)
Produktmärkte:
Ingenieurdienstleistungen
© 2026 Bundeskartellamt