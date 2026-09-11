Die Internationale Energieagentur (IEA) warnt, dass das globale Ölangebot und die Ölnachfrage werden in diesem Jahr stärker zurückgehen werden als bislang angenommen. Wegen des Irak-Kriegs und der beeinträchtigten Lieferströme dürfte weltweite Ölangebot laut IEA 2026 nun um rund 6 % sinken. Zuvor hatte IEA noch mit einem Rückgang um 4 % gerechnet. Wegen der angespannten Versorgungslage werden die Lagerbestände dabei weltweit in Rekordtempo abgebaut. Vor allem wegen der stark gestiegenen Kraftstoffpreise soll die weltweite Ölnachfrage 2026 um 2,5 Mio. Barrel pro Tag sinken. Zuvor hatte die IEA mit einem Rückgang um 1,6 Mio. Barrel pro Tag gerechnet.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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