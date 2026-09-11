München (ots) -Im Radio zählt die Persönlichkeit: Das hat der Münchner Sender Gong 96.3 zum wiederholten Male bewiesen. Fünf deutsche Radiopreise in zehn Jahren ist eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Mit Bully Herbig und Rick Cavanian haben zwei bekannte Entertainer eine etablierte Morgensendung übernommen und den Take-Over zum unterhaltsamen Radioerlebnis gemacht. Den Preis haben gestern Abend in Hamburg Mike Thiel und Programmchef Matthias Ulrich entgegengenommen. Nominiert waren mit Antenne Bayern, Rock Antenne und Gong 96.3 gleich drei bayerische Sender.Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), freut sich mit den Gewinnern: "Drei Nominierungen und ein Radiopreis-Gewinner für 2026 zeigen, dass Radio in Bayern lebt, nahbar und manchmal auch unvorhersehbar ist. Wenn die Freude am Medium zu spüren ist, kann Radio zum echten Erlebnis für die Hörerinnen und Hörer werden. Diese menschliche Spontaneität und Kreativität kann keine KI ersetzen. Gong 96.3 steht sowohl bei der Moderation als auch mit erfolgreichen lokalen Programmaktionen für diese Kreativität."Private und öffentlich-rechtliche Programme arbeiten beim Deutschen Radiopreis eng zusammen. Ziel ist es, die Vielfalt und das Potenzial des Mediums Radio zu zeigen. Aus drei Nominierungen in zehn Kategorien wählt die fünfköpfige Jury jeweils die Besten aus.Die Begründung der Jury und mehr zu den Preisträgern und -trägerinnen ist hier (https://www.deutscher-radiopreis.de/) zu finden.Pressekontakt:Bettina Pregelstv. PressesprecherinTel. 089/63808-318bettina.pregel@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/6350274