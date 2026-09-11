Erfurt (ots) -In Leipzig wurden die Dreharbeiten zum KiKA-Kurzfilm "Balkonien" erfolgreich abgeschlossen. Die fantasievolle Geschichte verbindet Humor und Abenteuer mit den Themen internationale Verständigung und Diversität. Produziert wird der Kurzfilm von LUMALENSCAPE im Auftrag von KiKA. "Balkonien" ist voraussichtlich 2027 bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA-App zu sehen sein.Das poetische und vielschichtige Drehbuch schafft kulturelle Verbindungen, ohne belehrend zu wirken. "Balkonien" eröffnet jungen Zuschauenden damit einen fantasievollen Zugang zu Themen wie Interkulturalität, Zusammenhalt und Generationenbeziehungen.Die Idee zu "Balkonien" entstand im Rahmen des Drehbuchwettbewerbs "NÄHE & DISTANZ", den TOP: Talente e. V., die Akademie für Film- und Fernsehdramaturgie, und KiKA 2024 beim Deutschen Kinder Medien Festival Goldener Spatz ausgeschrieben hatten. Die Autoren Mirko Muhshoff und Kai Zwettler, beide Absolventen des Masterstudiengangs Medienkunst an der Bauhaus-Universität Weimar, überzeugten die Jury mit ihrem Konzept. Beide übernehmen ebenso die Regie, unterstützt durch die kulturelle Beratung von Kaori Murata-König. Die redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Corinna Schier unter Mitarbeit von Vanessa Wagner.Zum Inhalt: Im Mittelpunkt stehen die beiden zwölfjährigen Alma (Adele Probst) und Parssa (Zeynal Tekin), die in einem Plattenbau leben und dort ein außergewöhnliches Geheimnis entdecken: In einer leerstehenden Wohnung stoßen sie auf ein Portal, das sie direkt auf einen Balkon in die japanische Hauptstadt Tokio führt. Als sich herausstellt, dass der Weg zurück versperrt ist, beginnt für die beiden ein aufregendes Abenteuer. Um wieder nach Hause zu gelangen, müssen sie ihre Ängste überwinden, Vertrauen fassen und buchstäblich über ihren eigenen Balkonrand hinausschauen. Zum Glück sind Alma und Parssa sogar auf der anderen Seite der Erde nicht allein. Mit Hiroto (Ken Toyoda) finden sie nicht nur einen unerwarteten Helfer auf dem Rückweg, sondern auch einen neuen Freund.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6350272