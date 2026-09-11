München (ots) -Vom Casting-Experiment zum Pop-Phänomen, vom kometenhaften Aufstieg zu persönlichen Rückschlägen und neuen Anfängen: Die dreiteilige ARD-Dokumentation "NO ANGELS - DAS SIND WIR", ab Mittwoch, 14. Oktober 2026 in der ARD Mediathek, begleitet Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling und Jessica Wahls auf dem Weg zu ihrem 25-jährigen Bandjubiläum. Dabei kommt sie vier Frauen nahe, die sich gefunden, verloren und wiedergefunden haben - die gemeinsame Erfolge feierten, Krisen durchlebten und sich dabei beinahe selbst verloren.Was als TV-Experiment beginnt, wird im Jahr 2000 zu einer beispiellosen Erfolgsgeschichte: Nadja, Lucy, Sandy, Jess und Vanessa werden durch die Castingshow "Popstars" zu Idolen. Millionen verkaufte Tonträger, Nummer-eins-Hits, ausverkaufte Konzerte - der Aufstieg ist überwältigend - und hat seinen Preis. Wie haben die jungen Sängerinnen den plötzlichen Ruhm erlebt? Welche Entscheidungen würden sie heute anders treffen? Und welche Erfahrungen und Verletzungen wirken bis heute nach?Zwischen Proben, Erinnerungen und sehr persönlichen Gesprächen blicken die heutigen Bandmitglieder in "NO ANGELS - DAS SIND WIR" auf 25 bewegte Jahre und ihre besondere Freundschaft zurück - auf gemeinsame Höhen und Tiefen, den Umgang mit Druck, mentalen Krisen und ihre Suche nach Selbstbestimmung.Archivmaterial, private Eindrücke und Erinnerungen von Weggefährten wie Simone Angel (ehemalige "Popstars"-Jurorin), Detlef D! Soost (ehemaliger "Popstars"-Juror und Choreograf) und Alex Gernandt (ehemaliger BRAVO-Chefredakteur) ergänzen die persönlichen Perspektiven der vier Bandmitglieder und zeichnen ein facettenreiches Bild ihrer gemeinsamen Geschichte. Ehrlich, intim und mit überraschenden Einblicken."NO ANGELS - DAS SIND WIR" - ab Mittwoch, 14. Oktober 2026 in der ARD Mediathek und Folge 1 am Samstag, 17. Oktober 2026, 23:55 Uhr im Ersten"NO ANGELS - DAS SIND WIR" ist eine Produktion von Warner Bros. ITVP Deutschland GmbH im Auftrag des MDR in Zusammenarbeit mit NDR, ARD Kultur, hr, SWR und rbb für die ARD.Pressematerial:Digitale Pressemappe: https://pressekits.ard.de/noangelsFotos über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD-Programmdirektion, Kommunikation | PRSusi Lindlbauer, E-Mail: susi.lindlbauer@ard.deMDR KommunikationAnne Rohmann,E-Mail: anne.rohmann@mdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6350270