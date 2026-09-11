Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent erhöht und weitere Schritte angekündigt. Einen längeren Zinserhöhungszyklus halten einige internationale Assetmanager für nicht gerechtfertigt. "Ohne eine deutliche Verbreiterung des Inflationsdrucks erscheint mir ein längerer, aggressiverer Zinserhöhungszyklus nur schwer zu rechtfertigen", schreibt etwa Wolfgang Bauer, Fondsmanager bei Royal London Asset Management. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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