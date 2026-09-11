Paris (www.anleihencheck.de) - Showdown in den USA. Nächsten Mittwoch komme es zum großen Entscheidungskampf, so Olaf Hordenbach von BNP Paribas.Auf der linken Seite der Titelverteidiger, die Notenbank, bekannt für ihre zögerlichen, dann aber knallharten Schläge. Der Herausforderer auf der rechten Seite Donald Trump, geliebt und gefürchtet wegen seiner oft nicht vorhersehbaren Boxhiebe, wild ausgeteilt, begleitet von wüsten Beschimpfungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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