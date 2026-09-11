London (www.anleihencheck.de) - Nach den positiven Arbeitsmarktzahlen warten die Märkte gespannt auf den heute anstehenden Verbraucherpreisindex, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.FED-Vorsitzender Kevin Warsh müsse nach wie vor an seiner Glaubwürdigkeit arbeiten. Es stelle sich die Frage, ob er sich einer Zinserhöhung erneut verweigern könne oder ob eine solche Haltung bereits das Ende seiner noch kurzen Ägide einläuten würde. Eher unbeeindruckt von alledem zeige sich Donald Trump: Das Versprechen eines Wahlgeschenkes in Höhe von 5.000 Dollar für jeden Amerikaner dürfte seinem Finanzminister kaum gefallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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