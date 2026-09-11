Oral-B iO gewährleistet eine klinisch nachgewiesene gründlichere, intelligentere und bessere Reinigung. Im Vergleich zu einer Handzahnbürste entfernt sie 100 mehr Zahnbelag und am Zahnfleischrand sogar sechsmal mehr.

Oral-B, die weltweit von Zahnärzten am häufigsten empfohlene Marke, setzt heute ihre fortschrittlichste Putztechnologie in den Mittelpunkt: die Oral-B iO-Serie. Dank einer einzigartigen 2-in-1-Reinigungstechnologie wurde die Oral-B iO entwickelt, um tiefer in jede Zahnlücke zu reinigen, durch Druckführung in Echtzeit intelligenter zu putzen und Ergebnisse zu erzielen, die klinisch nachweislich besser sind. Der Beweis ist entscheidend und nichts reinigt so gut wie Oral-B iO.

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Oral-B iO10

Die meisten Menschen wissen, dass eine elektrische Zahnbürste einer Handzahnbürste überlegen ist doch nicht jeder weiß, warum das so ist oder wodurch sich eine elektrische Zahnbürste von einer anderen unterscheidet. Mit Oral-B iO wird der Unterschied deutlich: Oral-B iO ist gründlicher, intelligenter und besser und zwar überall.

Gründlichere Reinigung: Die Technologie hinter der Pflege

Das Herzstück von der Oral-B iO ist eine einmalige2-in-1-Technologie: Ultrapräzise Rotationen des runden Bürstenkopfes wirken zusammen mit den von den Borsten erzeugten Mikrovibrationen, um Zahnbelag gleichzeitig aufzulösen und zu entfernen. Die Kraft wird über einen linearen Magnetantrieb direkt auf jede Borstenspitze übertragen das bedeutet, dass sich jede Borste aktiv bewegt und so auch die Zwischenräume erreicht, die flache Zahnbürsten übersehen.

Der entscheidende Faktor ist der runde Bürstenkopf. Inspiriert von professionellen zahnärztlichen Instrumenten umschließt es jeden einzelnen Zahn, anstatt mehrere Zähne gleichzeitig zu reinigen. Das bedeutet, dass die Oral-B iO von den Zahnzwischenräumen über den Zahnfleischrand bis hin zu den Bereichen hinter den Zähnen und tief in den hinteren Backenzähnen reinigt und so bei jedem Bürstenvorgang, jederzeit und überall eine gleichbleibend gründlichere Reinigung im gesamten Mundraum gewährleistet.

Intelligentere Reinigung: Geführte Zahnputztechnik, optimaler Druck

Oral-B iO reinigt nicht nur gründlich sie sorgt auch dafür, dass Sie richtig putzen. Den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass sie beim Zähneputzen zu viel oder zu wenig Druck ausüben, was zu Zahnfleischschäden oder einer unvollständigen Reinigung führen kann. Oral-B iO ist die einzige Zahnbürste, die Ihnen alle drei Aspekte anzeigt: wenn Sie zu fest aufdrücken, wenn Ihr Druck genau richtig ist und wenn Sie zu sanft vorgehen, um effektiv zu reinigen.

Ein rundum sichtbarer intelligenter Drucksensor nutzt farbcodierte Lichtsignale, um Ihre Putztechnik in Echtzeit zu steuern:

Grünes Licht: optimaler Druck das Zähneputzen ist korrekt abgestimmt, um Plaque wirksam zu entfernen.

optimaler Druck das Zähneputzen ist korrekt abgestimmt, um Plaque wirksam zu entfernen. Rotes Licht: zu viel Druck verringert das Risiko von Zahnfleischschäden.

zu viel Druck verringert das Risiko von Zahnfleischschäden. Weißes Licht: Mehr Druck ist erforderlich dies führt zu einer gründlicheren Abdeckung.

So können Sie stets sicher sein, dass Sie genau richtig putzen kräftig genug, um Zahnbelag wirksam zu entfernen, und dennoch schonend genug, um Ihr Zahnfleisch zu schützen.

Für Nutzer von Oral-B iO9 und Oral-B iO10: Der "Smart Adapt"-Modus geht noch einen Schritt weiter und passt sich automatisch und in Echtzeit an Ihre Putztechnik an, um Rotation und Druck jede Millisekunde zu optimieren.

Für Nutzer der Modelle iO6 bis iO10: Sie können sich zudem mit der Oral-B-App verbinden, die mithilfe von Positionserkennung in Echtzeit verfolgt, wie und wo Sie putzen damit Sie keine Stelle auslassen.

Über die gesamte iO-Reihe von iO2 bis iO10 hinweg erinnert Sie eine integrierte 30-Sekunden-Erinnerungsfunktion durch Vibration daran, zum nächsten Bereich Ihres Mundes überzugehen, sodass Sie jedes Mal eine vollständige und gleichmäßige Reinigung erzielen.

Reinigt besser: Was die Fakten belegen

Der Vorteil der Oral-B iO ist nicht nur spürbar er ist auch wissenschaftlich belegt. Es ist seit Langem erwiesen, dass elektrische Zahnbürsten das manuelle Zähneputzen übertreffen. Langzeitstudien zeigen, dass Nutzer elektrischer Zahnbürsten dank einer effektiveren Plaqueentfernung und einer geringeren Häufigkeit von Zahnfleischerkrankungen 20 weniger Zahnverlust erleiden als Nutzer manueller Zahnbürsten*. Die Oral-B iO geht noch einen Schritt weiter.

In zahlreichen unabhängigen klinischen Studien liefert die Oral-B iO messbar bessere Ergebnisse:

100 mehr Plaqueentfernung als mit einer Handzahnbürste.

als mit einer Handzahnbürste. 6-mal mehr Plaqueentfernung am Zahnfleischrand als bei einer Handzahnbürste.

als bei einer Handzahnbürste. Eine 14,5-mal höhere Wahrscheinlichkeit , dass sich der Zustand des Zahnfleisches von ungesund zu gesund verbessert, im Vergleich zu Personen, die regelmäßig eine Handzahnbürste verwenden.

, dass sich der Zustand des Zahnfleisches von ungesund zu gesund verbessert, im Vergleich zu Personen, die regelmäßig eine Handzahnbürste verwenden. Bis zu 2-mal leiser als Oral-B-Zahnbürsten der alten Generation.

Dies ist keine geringfügige Verbesserung es handelt sich um eine deutlich überlegene Reinigungsleistung, die echte Ergebnisse für die Mundgesundheit liefert, die sowohl für Patienten als auch für Zahnärzte sichtbar sind.

"Es ist klinisch erwiesen, dass die elektrischen Zahnbürsten der Serie Oral-B iO im Vergleich zu einer Handzahnbürste bei zweimal täglichem Zähneputzen doppelt so viel Zahnbelag entfernen dank der sanften Borsten, die sich drehen und vibrieren und so für eine gründlichere Reinigung sorgen, selbst an schwer zugänglichen Stellen im Mund. Alle iO-Modelle verfügen zudem über einen integrierten 2-Minuten-Timer, der Ihnen hilft, die vom Zahnarzt empfohlene Putzdauer einzuhalten. Durch die Verbesserung Ihrer täglichen Putzgewohnheiten und eine bessere Pflege Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches kann eine elektrische Zahnbürste dazu beitragen, Ihr Risiko für Karies, Zahnfleischentzündungen und andere Mundgesundheitsprobleme zu senken." - Eva Castro Perea, Zahnärztin und Leiterin der Abteilung für wissenschaftliche Beziehungen bei Oral-B

Für alle, die mehr aus ihrem Alltag herausholen möchten, bietet Oral-B iO etwas Außergewöhnliches: eine gründlichere, intelligentere und klinisch nachweislich bessere Reinigung. Oral-B iO verspricht nicht nur eine überragende Reinigung es liefert sie auch überall.

*20 weniger Zahnverlust bei Nutzern von elektrischen Zahnbürsten:Pitchika V, Pink C, Völzke H, Welk A, Kocher T, Holtfreter B. Long-term impact of powered toothbrush on oral health: 11-year cohort study. J Clin Periodontol. 2019.

Über Oral-B

Oral-B wurde 1950 von einem kalifornischen Parodontologen gegründet, der eine innovative Zahnbürste erfand, um seinen Patienten zu helfen, zu Hause gesündere Zähne und gesundes Zahnfleisch zu erhalten. Oral-B bleibt seiner Mission weiterhin treu und ist heute weltweit führend auf dem über 5 Milliarden Dollar schweren Markt für Zahnpflegeprodukte. Als Teil der Procter Gamble Company stellt die Marke elektrische Zahnbürsten und Zahnpasta für Erwachsene und Kinder, Mundduschen sowie Interdentalprodukte her.

Über Procter Gamble

P&G bedient Verbraucher weltweit mit einem der stärksten Portfolios an vertrauenswürdigen, hochwertigen und marktführenden Marken, darunter Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Febreze, Gillette, Head Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Vicks und Whisper. Die P&G-Gemeinschaft umfasst Betriebe in etwa 70 Ländern weltweit. Bitte besuchen Sie http://www.pg.com, um die neuesten Nachrichten und Informationen über P&G und seine Marken zu erhalten. Weitere P&G Nachrichten finden Sie unter www.pg.com/news.

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