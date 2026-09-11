Werbung - Am morgigen Samstag (12.09.2026) ist es so weit. Börsenfans haben auf dem Anlegertag Düsseldorf mal wieder die Gelegenheit, sich zu informieren und das Netzwerk zu pflegen. Wenn Sie es einrichten können und vor Ort sind, besuchen Sie bitte unbedingt den Gemeinschaftsstand der Bernecker Börsenbriefe mit dem Börsenkiosk. Bedienen Sie sich gerne bei einigen mitgebrachten Gratis-Börsenbriefen und sehr attraktiven Messeangeboten. Und: Lassen Sie sich den Vortrag unseres Redaktionsleiters Volker Schulz nicht entgehen. Thema: "Künstliche Intelligenz vs Old Economy / Die größten Börsenchancen bis 2030".
Seien Sie gern dabei. Die Teilnahme beim Anlegertag ist kostenlos, erfordert aber eine vorherige Anmeldung. Zur Anmeldung und für weitere Infos (auch über das Vortragsprogramm der Veranstaltung) besuchen Sie bitte die Website des Veranstalters: https://www.anlegertag.de/
Anlegertag Düsseldorf -Samstag, 12. September 2026 - Classic Remise, Düsseldorf
Seien Sie gern dabei. Die Teilnahme beim Anlegertag ist kostenlos, erfordert aber eine vorherige Anmeldung. Zur Anmeldung und für weitere Infos (auch über das Vortragsprogramm der Veranstaltung) besuchen Sie bitte die Website des Veranstalters: https://www.anlegertag.de/
Anlegertag Düsseldorf -Samstag, 12. September 2026 - Classic Remise, Düsseldorf
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