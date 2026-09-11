Litvínov, Tschechien (ots) -Das Interreg-Projekt "Glokalisierung - global denken, lokal handeln" bringt kleine und mittlere Unternehmen in Sachsen und Tschechien zusammen - um, neue Geschäftspartner zu finden, regionale Lieferketten aufzubauen und grenzüberschreitende Kooperationen zu entwickeln. Im Mittelpunkt stehen kurze Wege, digitale Vernetzung und persönliche Kontakte in der deutsch-tschechischen Grenzregion.Neue Märkte erschließen, passende Zulieferer finden und Lieferketten aufbauen: Für viele kleine und mittlere Unternehmen gewinnt die Zusammenarbeit in der Region zunehmend an Bedeutung. Genau hier setzt das Interreg-Projekt "Glokalisierung - global denken, lokal handeln" an. Es unterstützt Betriebe entlang der deutsch-tschechischen Grenze dabei, wirtschaftliche Potenziale in der eigenen Nachbarschaft besser zu nutzen.Das Projekt bringt Unternehmen aus Sachsen und Tschechien gezielt miteinander in Kontakt und schafft so die Grundlage für konkrete wirtschaftliche Kooperationen. So trägt Glokalisierung dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit der Grenzregion zu stärken. Damit wird grenzüberschreitende Zusammenarbeit für Unternehmen einfacher, alltagstauglicher und attraktiver.PartnerNet vernetzt Unternehmen über Grenzen hinwegHerzstück des Projekts ist die zweisprachige digitale Plattform PartnerNet (www.sn-cz.eu). Über die Plattform können Unternehmen gezielt nach Zulieferern, Dienstleistern und Kooperationspartnern auf den beiden Seiten der deutsch-tschechischen Grenze suchen, ihre Unternehmensprofile veröffentlichen und direkt miteinander in Kontakt treten.Ergänzt wird die Plattform durch Workshops und grenzüberschreitende Netzwerkveranstaltungen. Dort können Unternehmen erste Kontakte vertiefen, gemeinsame Interessen ausloten und konkrete Projekte anstoßen. So entstehen aus digitalen Kontakten persönliche Begegnungen und aus ersten Gesprächen tragfähige Partnerschaften.Zusammenarbeit von Wirtschaft und NetzwerkenGetragen wird das Projekt von der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) (https://standort-sachsen.de/de/) als Leadpartner und AHK Services s.r.o., einer Tochtergesellschaft der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer (DTIHK) (https://tschechien.ahk.de/de). Gemeinsam mit regionalen Wirtschaftspartnern, Kammern und Netzwerken fördern sie den Austausch zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und wirtschaftsfördernden Institutionen.EU-Förderung für grenzüberschreitende WirtschaftskraftDas Interreg-Projekt "Glokalisierung" wird im Rahmen des Programms Interreg Sachsen-Tschechien 2021-2027 durch Mittel der Europäischen Union gefördert. Das Projekt erhält 489.000 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).Über das ProjektDas Projekt "EUconomy - Partnerships4Prosperity" stellt in multimedialen Content-Paketen über zwölf Monate hinweg EU-Initiativen aus Deutschland und den Nachbarländern Österreich, Polen, Tschechien, Dänemark und Frankreich vor. Die Inhalte beleuchten zentrale Themen wie Wirtschaft, Innovation, Nachhaltigkeit, berufliche Bildung und digitale Transformation und stehen Medien kostenlos zur Verfügung.Das Projekt "EUconomy - Partnerships4Prosperity" erhält Fördermittel der Europäischen Kommission."Ready-to-publish"-Social-Media-BeiträgeFür Ihre Berichterstattung über das Projekt Glokalisierung stellen wir Ihnen neben Video- und Bildmaterial auch fertige Social-Media-Beiträge zur Verfügung. So können Sie Inhalte schnell, einfach und direkt in Ihren Kanälen veröffentlichen.POST 1:Neue Geschäftspartner finden, regionale Lieferketten aufbauen und grenzübergreifend zusammenarbeiten: Dabei unterstützt das Interreg-Projekt "Glokalisierung" Unternehmen aus Sachsen und Tschechien.Glokalisierung Interreg Sachsen Tschechien GrenzregionPOST 2:Bist du Unternehmerin oder Unternehmer in der deutsch-tschechischen Grenzregion?Mit der zweisprachigen Plattform PartnerNet kannst du gezielt nach Zulieferern, Dienstleistern und Kooperationspartnern aus der Region suchen - egal, in welcher Branche du aktiv bist.Knüpfe Kontakte und gewinne neue Partner für erfolgreiche Kooperationen über die deutsch-tschechische Grenze hinweg!Link zur Plattform: www.sn-cz.euGlokalisierung Interreg Sachsen Tschechien GrenzregionPOST 3:Du suchst neue Lieferanten, Geschäftspartner oder regionale Kooperationen?Das Interreg-Projekt "Glokalisierung - global denken, lokal handeln" arbeitet mit Unternehmen aus Sachsen und Tschechien, um wirtschaftliche Potenziale direkt vor der Haustür zu nutzen. Über die Plattform PartnerNet und grenzüberschreitende Netzwerkangebote kannst du neue Kontakte knüpfen, regionale Lieferketten aufbauen und die Position deines Unternehmens in der Grenzregion stärken.Lerne das Projekt kennen und erfahre, wie dein Unternehmen von deutsch-tschechischer Zusammenarbeit profitieren kann.Glokalisierung Interreg Sachsen Tschechien GrenzregionPressekontakt:EUconomy-TeamEUconomy@newsaktuell.deOriginal-Content von: EUconomy - Partnerships4Prosperity, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181564/6350308