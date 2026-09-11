DAX Gewinner am Donnerstag: Deutsche Börse Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Per Xetra-Schlussnotierung am Donnerstag (10.09.2026) verzeichneten 18 Titel Kursgewinne, während 22 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Liste der DAX Gewinner wurde dabei von der Deutsche Börse Aktie angeführt, die sich um 2,49 - verteuerte. Ebenfalls stark präsentierten sich Continental (+1,84 - und die Hannover Rück (+1,38 %).

Mit einem Tagesplus von 2,49 - sicherte sich die Deutsche Börse Aktie (DB1) souverän den Spitzenplatz als stärkster Tagesgewinner im DAX 40.

- Deutsche Börse WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Ticker: DB1

?? DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Tagesgewinner im DAX: Die Deutsche Börse Aktie setzte sich am 10.09.2026 mit einem Plus von 2,49 % an die Spitze der DAX-Gewinnerliste.

Die Deutsche Börse Aktie setzte sich am 10.09.2026 mit einem Plus von an die Spitze der DAX-Gewinnerliste. Wichtige Hürde im Tageschart: Die Aktie strebt nach der gestrigen Gegenbewegung zurück über die SMA20 (281,63 EUR) ; ein nachhaltiger Tagesschluss darüber macht ein neues Anlaufen des Jahreshochs wahrscheinlich.

Die Aktie strebt nach der gestrigen Gegenbewegung zurück über die ; ein nachhaltiger Tagesschluss darüber macht ein neues Anlaufen des Jahreshochs wahrscheinlich. Entscheidung im 4h-Chart: Im 4h-Chart entscheidet der Re-Break über die SMA50 (281,72 EUR) über den weiteren Ausbruch nach oben - fällt der Kurs hingegen unter die SMA20 (277,47 EUR) zurück, droht ein Absacken bis zur SMA200 (265,62 EUR).

Chartcheck: Tageschart (Daily)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.09.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach einem Rücksetzer bis November 2025 und einer kurzen Entlastungsbewegung im Dezember testete die Aktie Anfang Februar 2026 nochmals erfolgreich das November-Tief. Eine anschließende Konsolidierungsphase ging ab Mitte Februar in eine schrittweise Aufwärtsbewegung über, die bis Ende April anhielt.

Im Mai setzten moderate Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs unter die SMA20 (aktuell bei 281,63 EUR) sowie die SMA50 (aktuell bei 269,38 EUR) drückten. Erst ab Anfang Juli sorgte einsetzende Nachfrage für den nachhaltigen Re-Break über beide Durchschnittslinien. Der anschließende dynamische Anstieg führte zu einem neuen Jahreshoch, das Anfang September abverkauft wurde....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.