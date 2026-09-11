Das Analysehaus ASCORE hat sein aktuelles Scoring zur Wohngebäudeversicherung veröffentlicht. In der diesjährigen Analyse wurden erstmals mehrere neue Leistungsmerkmale einbezogen, die für viele Hauseigentümer immer wichtiger werden. Welche Anbieter machen das Rennen? Das Analysehaus ASCORE hat sein aktuelles Scoring zur Wohngebäudeversicherung veröffentlicht. Untersucht wurden 118 Tarife von 42 Gesellschaften. Das Ergebnis: 25 Tarife erreichen die höchste Bewertung mit sechs Kompassen, während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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